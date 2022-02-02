Ночь под звездами и дом на воде: как выглядит самое необычное жилье в разных регионах России

Дом в виде сферы, вилла с собственным водопадом и озером, пиратский фрегат или апартаменты высоко в горах — любой из регионов России может похвастаться необычными вариантами жилья для посуточного проживания. При этом, как рассказал ФАН руководитель направления краткосрочной аренды «Авито Недвижимость» Артем Кромочкин, мода на необычный ночлег все больше набирает обороты: увеличивается и спрос, и предложение.

В связи с возросшим из-за пандемии объемом внутреннего туризма за последние годы расширился и рынок туристической аренды в России. Во время путешествий наши соотечественники все чаще арендуют жилье посуточно. Как рассказал Кромочкин, за 2021 год интерес туристов к съемным квартирам и частным домам на «Авито» вырос на 49% и 29%. Количество предложений тоже выросло: по итогам 2021 года оно увеличилось на 14% и 20% соответственно.

«Чаще всего собственники жилья размещают свои объявления на крупных интернет-платформах. Сегодня можно найти самые разнообразные варианты для посуточной аренды: студии, лофты, пентхаусы, апартаменты, коттеджи и даже хаусботы — и это далеко не полный список актуальных предложений. Безусловно, высоким спросом у путешественников пользуются необычные варианты, особенно в период выходных или праздничных дней. Поэтому при планировании поездки путешественникам я рекомендую бронировать объекты заранее», — рекомендовал Кромочкин.

Ниже представлена подборка самых необычных вариантов жилья на сутки из разных регионов России.

Пиратский фрегат в Москве

Любителям пиратских приключений предлагается арендовать настоящую «Черную жемчужину». Фрегат пришвартован на реке Клязьма и предназначен как для проживания, так и для проведения мероприятий: в нем есть восемь спальных номеров, зал с камином и караоке, финская сауна, купель, мангальная зона и чайная станция. Сутки на корабле обойдутся минимум в 50 000 рублей.

Avito.ru / Prt Scr

Дом на воде в Санкт-Петербурге

Петербург тоже умеет удивлять. Здесь уникальный дом на воде, он же дебаркадер, располагается фактически в центре Северной столицы, на Крестовском острове. Минимум за 30 000 рублей в сутки в распоряжении путешественников окажутся три спальни и просторная гостиная, где из всех окон открывается панорамный вид на Невку и «Лахта Центр».

Avito.ru / Prt Scr

Розовые апартаменты в Самаре

В Самаре в аренду предлагаются необычные розовые апартаменты с панорамными окнами, круглой кроватью, подвесными креслами, цветной подсветкой и домашним кинотеатром. Романтики от такого обилия розового должны быть в восторге. Как говорится в объявлении, это «настоящий рай для девушек». Стоимость аренды такого «рая» начинается от 5000 рублей за сутки.

Avito.ru / Prt Scr

Квартира с видом на горы в Сочи

Дизайнерские двухкомнатные апартаменты с тематическим «горным» интерьером и панорамным видом на курорт «Роза Хутор» сдаются в аренду от 14 999 рублей за сутки. Здесь будет комфортно разместиться семьей или провести романтический уикенд.

Avito.ru / Prt Scr

Лофт с авторским дизайном в Новороссийске

Квартира-лофт с видом на море и горы прямо из спальни вряд ли оставит равнодушным туриста. Выглядит она весьма специфично: в интерьере используются эксклюзивные элементы дизайна, много декора с природными текстурами, а в зоне гостиной находится камин. Стоимость аренды объекта начинается от 3500 рублей за сутки.

Avito.ru / Prt Scr

Сферический дом в Крыму

Сферический дом на крымском побережье удивит гостей не только архитектурой, но и своими возможностями. В доме можно воспользоваться профессиональным телескопом и полюбоваться звездным небом. Расположен он на обширной территории: здесь есть летняя кухня, тандыр, бассейн, гостевой дом с русской баней, подиум для занятий йогой, кинотеатр под открытым небом, баскетбольная площадка, детский городок, огород с пряными травами и овощами и место для вечеров у костра. Начальная цена аренды объекта составляет 25 000 рублей в сутки.

Avito.ru / Prt Scr

Вилла с собственным водопадом и озером в Тюмени

В получасе езды от центра Тюмени сдается в аренду вилла с собственным водопадом и озером на территории. В интерьере коттеджа внимание туристов особенно привлекает камин в гостиной с потолками 5,5 м и отдельностоящая ванна с панорамным видом на лес. Стоимость аренды стартует от 60 000 рублей за сутки.

Avito.ru / Prt Scr

Дом в горах Северной Осетии

Дом в окружении горного пейзажа сдается туристам по цене от 20 000 рублей за сутки. Здесь могут одновременно разместиться до 12 человек: в доме предусмотрены две спальни, гостиная, обеденная зона площадью 100 кв. м, а также мангал и камин.

Avito.ru / Prt Scr

Ранее сообщалось, что официальный отель Государственного Эрмитажа под названием «Эрмитаж» выставили на торги в Санкт-Петербурге с первоначальной ценой в 2,7 млрд рублей. Здание, построенное в 1936–1937 годах архитектором Василием Макашевым, расположено в центре города на улице Правды. В советское время там располагался Дом Культуры. Но после пожара в 2005 году инвесторы выкупили его и решили отреставрировать под пятизвездочный отель.