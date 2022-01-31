Пассажиропоток авиакомпаний РФ может достигнуть доковидного уровня уже в 2022 году

Москва, 31 января. Пассажиропоток российских авиакомпаний способен выйти на уровень 2019 года (128 млн человек), уже в 2022 году. Об этом заявил директор группы корпоративных рейтингов Аналитического кредитного рейтингового агентства (АКРА) Александр Гущин, передает «Интерфакс».

По его словам, это может случиться даже несмотря на резкий рост в январе количества заболевших COVID-19. Однако важно, чтобы в течение года не возникало «длительных ограничений и иных значимых для отрасли шоков».

При этом к доковидному уровню рентабельности пассажирских перевозок отечественные авиакомпании вернутся не ранее 2025 года. У перевозчиков увеличиваются все статьи затрат из-за инфляции: наиболее заметно растут расходы на топливо, указал Гущин.

Компания «Аэрофлот» оказалась третьей в рейтинге самых пунктуальных перевозчиков мира по итогам 2021 года. Список составил британский холдинг Cirium.