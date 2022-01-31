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Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией

Политика
Глава МИД Украины Кулеба заявил о готовности к конструктивному диалогу с Россией
wikipedia.org  /  Едуард Крижанівський / Фото пресс-служби міністерства закордонних справ України / CC BY-SA 4.0

Киев, 31 января. Украина готова к конструктивным переговорам с Россией. Об этом сказал министр иностранных дел страны Дмитрий Кулеба.

Он подчеркнул, что Киев согласится на диалог, если его инициирует Москва. По словам Кулебы, РФ «должна идти на уступки». Министр не стал уточнять, на какие именно.

«Украина готова к конструктивным переговорам, но никто не будет на нас давить, никто не будет ни к чему нас принуждать, потому что Украина уже сделала достаточно для мира. Теперь шаг за Россией», — отметил глава МИД.

Ранее Дмитрий Кулеба призвал к дипломатическому взаимодействию с Россией. Он назвал такой подход единственным возможным.

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украина кулеба
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