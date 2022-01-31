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УЕФА обратился в суд из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»

Спорт
УЕФА обратился в суд из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
Невские Новости  /  Вероника Галачиева

Берлин, 31 января. Союз европейских футбольных ассоциаций (УЕФА) направил судебное обращение в адрес немецкой пиццерии Pizza Wolke. Поводом для претензии стала пицца под названием «Лига шампиньонов».

УЕФА посчитал, что название блюда (Champignons League) слишком созвучно с Лигой чемпионов (Champions League), поэтому обратился в суд. Об этом представители получившей претензию пиццерии сообщили на странице в Instagram, опубликовав письмо с решением суда, вставшего на сторону Союза европейских футбольных ассоциаций.

Владельцы Pizza Wolke отнеслись к случившемуся с позитивом. Они посчитали судебное разбирательство с УЕФА «лучшей рекламой». По мнению представителей пиццерии, компания находится на верном пути.

УЕФА обратился в суд из-за названия пиццы «Лига шампиньонов»
Prt Scr instagram.com / @pizza_wolke

Ранее УЕФА определил стоимость билетов на финал Лиги чемпионов, который пройдет в Санкт-Петербурге. Самый дешевый вариант будет стоить около 8 тысяч рублей.

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суд уефа пиццерия
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