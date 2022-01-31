Издание Financial Times перечислило страны, которые поддерживают «культ» Путина

Лондон, 31 января. «Культ» российского лидера Владимира Путина существует среди некоторых лидеров государств и политиков. Об этом сообщает британская газета Financial Times.

Участниками «фан-клуба» Путина среди мировых лидеров можно назвать президента Филиппин Родриго Дутерте, премьер-министра Венгрии Виктора Орбана, бывшего президента США Дональда Трампа и других политических фигур. В разные периоды времени представители стран Азии, Ближнего Востока, Америки и Европы поддерживали политику президента России и следовали ей.

[Восхищаются его] «безжалостностью, намерением применять насилие, его мужественным нарушением политкорректности и автократическим способом правления», —говорит Financial Times.

Колумнист издания утверждает, что подобное «обожание» может представлять угрозу для мировых ценностей демократии

Ранее президент РФ Владимир Путин поручил доработать проект обновленной концепции внешней политики российского государства. В документе будут учтены изменения на международной политической арене, произошедшие в последнее время.