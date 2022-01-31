Власти Омана заявили о поддержке политического курса правительства Сирии

Дамаск, 31 января. Министр иностранных дел Омана Бадр бин Хамад бин Хамуд аль-Бусаиди прибыл с дипломатическим визитом в столицу Сирии. Он провел встречу с главой МИД республики Фейсалом Микдадом, в ходе которой стороны подчеркнули, что связи между двумя государствами не пострадали за все годы с момента начала гражданской войны в 2011-м.

Oman's foreign minister visits Damascus in new sign of a growing rapprochement between Syria and several Arab countries https://t.co/Bn7xTDiF6g — The National (@TheNationalNews) January 31, 2022

Сирийский дипломат отметил, что раньше его встречи с оманскими официальными лицами проходили лишь в Маскате. Теперь же, как заявил Микдад журналистам, Дамаск «готов принять братьев из султаната с открытым сердцем». Он подчеркнул, что двусторонние партнерские отношения между странами начались задолго до конфликта и обладают значительным потенциалом. Глава МИД поблагодарил Оман за его солидарность с Сирией в борьбе с терроризмом, а также активные попытки сплотить арабские правительства для оказания помощи республике в процессе ее восстановления.

В свою очередь, Аль-Бусаиди выразил удовлетворение возможностью посетить один из древнейших городов мира и братское Маскату государство, которое является «ключом к объединению арабских правительств», отметив, что в Сирии он чувствует себя не в гостях, а как дома.

Дипломат выразил желание в ближайшее время восстановить переговоры и консультации с руководством республики, чтобы обсудить все вопросы и насущные проблемы, представляющие взаимный интерес. Также Аль-Бусаиди подчеркнул, что и другие арабские страны с нетерпением ждут возвращения в Сирию мирной жизни, для чего все больше государств региона стремится урегулировать с ней связи.

Badr bin Hamad al-Busaidi, Minister of Foreign Affairs of the Sultanate of Oman pays an official visit to Syria.



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После этого главу МИД Омана и сопровождающую его делегацию принял президент Сирийской Арабской Республики (САР) Башар Асад. Указав, что отношения между Дамаском и Маскатом основаны на взаимном уважении, стороны подчеркнули необходимость их дальнейшего расширения. Участники рассмотрели пути к укреплению сотрудничества в дипломатической, экономической, торговой и научной сферах, а также поделились мнениями касательно последних событий на Ближнем Востоке и в мире.

Аль-Бусаили отметил при этом, что многие арабские правительства должны изменить свой политический подход и мышление, чтобы начать рациональный диалог во благо всех народов региона. Также министр передал Башару Асаду приветственное послание султана Омана Хейсама бин Тарика, в котором тот подтвердил «твердую позицию своей страны в отношении Сирии и согласие с ее решительной и смелой политикой».

Оман является одной из немногих аравийских держав, которые не разорвали связи с Дамаском после начавшейся войны. Однако нейтральной позиции в Маскате придерживаются и касательно иных конфликтов, например, в Йемене. Это позволило аравийскому государству заслужить уважение среди остальных стран Ближнего Востока, а также выступать в качестве миротворца и посредника в некоторых переговорах между враждующими сторонами.

Bahrain appoints first ambassador to Syria in over a decade https://t.co/9GgIMvOdxl pic.twitter.com/IBwINiuIy6 — Al Jazeera English (@AJEnglish) December 30, 2021

Также не разрывал отношения с Сирией и Бахрейн, который лишь вывел персонал своего дипломатического представительства из-за прямой угрозы их жизни во время боев в недалеко от Дамаска. При этом сирийский посол продолжил свою работу в Манаме, а авиасообщение между двумя странами оставалось открытым. По мере стабилизации обстановки и улучшения ситуации с безопасностью король Бахрейна Хамад бин Иса Аль Халифа в 2018 году направил в Сирию поверенного в делах, а в конце прошлого месяца — полномочного посла.

Стоит отметить, что за истекший год и те державы, которые в начале гражданской войны поддержали вооруженную оппозицию и формирования боевиков, выразили готовность к нормализации отношений с Дамаском. В частности, состоялся ряд двусторонних встреч официальных лиц Сирии с представителями Саудовской Аравии, Иордании и Объединенных Арабских Эмиратов, причем с последними власти республики уже заключили ряд контрактов, например, на строительство крупной солнечной электростанции в районе столицы государства.