Власти Мали дали послу Франции 72 часа на сборы перед высылкой

Бамако, 31 января. Власти переходного периода Мали дали послу Франции Жоэлю Мейеру 72 часа на сборы, чтобы он покинул страну. Об этом сообщает издание France 24.

По данным сотрудников СМИ, высокопоставленного дипломата Пятой республики вызвали в национальное министерство иностранных дел из-за критики руководства бывшей метрополии в адрес официального Бамако.

«После замечаний, сделанных Францией в адрес переходного правительства, посол Жоэль Мейер прибыл в МИД в понедельник, 31 января 2022 года. Ему дали 72 часа на то, чтобы он покинул страну», — отметили в агентстве.

Ранее министр обороны бывшей метрополии Флоранс Парли во время публичного выступления заявила, что в Мали «руководит хунта, которая пришла к власти в результате двойного государственного переворота, легитимность которого сомнительна». Она также обвинила Бамако в намеренном отказе от сотрудничества с Парижем и создании «множества провокационных ситуаций», мешающих развитию двусторонних связей.

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После этого пресс-секретарь правительства африканской страны Абдулай Маига призвал главу военного ведомства к более сдержанной риторике.

«Мы призываем госпожу Парли проявлять больше сдержанности, а также соблюдать элементарный принцип невмешательства во внутренние дела Мали. Помните, молчание — золото, а все остальное — слабость. Когда нас пытаются отчаянно изолировать, используя субрегиональные организации, мы понимаем, кто стоит за этой провокацией — Франция», — ответил он.

Чуть позже глава МИД Мали призвал Париж уважать суверенитет республики.