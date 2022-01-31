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ЦИК России примет участие в наблюдении за референдумом по изменению Конституции Белоруссии

Политика
ЦИК России примет участие в наблюдении за референдумом по изменению Конституции Белоруссии
wikipedia.org  /  Zscout370 / CC BY 2.0

Москва, 31 января. Российский ЦИК получил приглашение от Минска для участия в наблюдении за народным референдумом по внесению изменений и поправок в Конституцию Белоруссии, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.

До этого белорусский президент Александр Лукашенко утвердил указ о проведении народного голосования по изменению Основного закона страны 27 февраля.

«ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за ходом референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии», — сообщил Андреев в интервью РИА Новости.

Александр Лукашенко ранее заявил, что референдум по поправкам в Конституцию может не состояться только в случае начала войны.

Глава государства также пообещал вернуть Украину в «лоно славянства», пишет НСН.

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лукашенко цик референдум конституция
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