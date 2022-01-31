ЦИК России примет участие в наблюдении за референдумом по изменению Конституции Белоруссии

Москва, 31 января. Российский ЦИК получил приглашение от Минска для участия в наблюдении за народным референдумом по внесению изменений и поправок в Конституцию Белоруссии, сообщил член Центризбиркома Павел Андреев.
До этого белорусский президент Александр Лукашенко утвердил указ о проведении народного голосования по изменению Основного закона страны 27 февраля.
«ЦИК РФ получил приглашение и планирует принять участие в наблюдении за ходом референдума по внесению изменений и дополнений в Конституцию Белоруссии», — сообщил Андреев в интервью РИА Новости.
Александр Лукашенко ранее заявил, что референдум по поправкам в Конституцию может не состояться только в случае начала войны.
Глава государства также пообещал вернуть Украину в «лоно славянства», пишет НСН.