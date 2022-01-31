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Комик Гарик Харламов переболел свиным гриппом

Общество
Комик Гарик Харламов переболел свиным гриппом
instagram.com  /  @garikkharlamov

Москва, 31 января. Резидент юмористической программы Comedy Club Гарик Харламов заявил, что он переболел свиным гриппом. Болезнь протекала тяжело, сопровождаясь высокой температурой.

Харламов заболел в новогодние праздники, когда был на корпоративе в Сочи. Оказалось, что кроме коронавируса на планете остались и другие болезни — ангина и грипп, пошутил комик.

«В те дни, когда все заболевают «Омикроном», к сожалению, мне выпала честь переболеть свиным гриппом», — поделился Харламов в YouTube-шоу DASH.

Когда у юмориста температура поднялась до 39,9 градуса, за ним приехала бригада скорой помощи. Харламова госпитализировали и взяли анализы. Врачи подозревали у него коронавирус, но без результата теста не хотели отправлять к «ковидным» пациентам. В итоге артист сутки пролежал в приемном отделении, пишет «Газета.Ru».

Ранее сообщалось, что заслуженную актрису РСФСР Елену Проклову выписали из больницы после инсульта. Звезда будет восстанавливаться в домашних условиях.

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