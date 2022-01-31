Погребинский назвал причины страха Зеленского перед встречей с Путиным в Москве

Президенту Украины Владимиру Зеленскому нужно собраться с силами и приехать в Москву, чтобы там встретиться с российским лидером Владимиром Путиным. Такое заявление сделал советский и украинский политолог, политтехнолог, директор Киевского центра политических исследований и конфликтологии Михаил Погребинский.

На прошлой неделе в контексте встречи Владимира Путина с Владимиром Зеленским глава МИД России Сергей Лавров заявил, что украинский президент мог бы приехать в Москву, Сочи или Санкт-Петербург, но обсуждать только двусторонние отношения, а не Донбасс.

«Если Зеленский хочет обсуждать нормализацию двусторонних отношений, которые страдают от ущерба, нанесенного односторонними действиями его режима, [...] мы готовы. Пожалуйста, пусть приезжает в Москву, в Сочи, в Петербург, куда они [с президентом России Владимиром Путиным] договорятся», — сказал он.

Если же украинский лидер желает обсудить ситуацию в Донбассе, для этого нужно созвать контактную группу, так как именно там, по решению «нормандской четверки», должны рассматриваться вопросы урегулирования между Киевом, ДНР и ЛНР, подчеркнул министр. Однако украинский лидер отказался от поездки в Россию.

Федеральное агентство новостей /

В свою очередь Михаил Погребинский назвал возможные причины страха Зеленского перед встречей с Путиным в Москве. По его словам, это связано с тем, что глава украинского государства просто боится российского лидера. Хотя, уверен эксперт, боятся нечего и Зеленскому нужно ехать в Россию, поскольку это позволит ему решить ряд двухсторонних вопросов.

«Если Зеленский хочет разговаривать с Путиным в любом формате, как заявлял украинский президент, то чего он боится ехать в Москву? Кто-то же должен подсказать человеку, что он в любом случае выиграет, если приедет в Москву и будет говорить только о двухсторонних отношениях. Ну, например, о возобновлении авиасообщения с Россией. Зеленский точно будет от этого в выигрыше, поскольку абсолютное количество людей, которое пользуется этим маршрутом, скажут после этого спасибо. Кроме того, ты уже посидишь рядом с Путиным, поднимешь темы транспорта, угля и газа в интересах Украины. А в следующую встречу можно будет поговорить и о Донбассе, но после того, как начнется процесс коммуникации между Киевом, Донецком и Луганском», — резюмировал Михаил Погребинский.

Совет Безопасности ООН ранее провел заседание по украинскому вопросу. Голосование об организации встречи состоялось 31 января. О результатах сообщил постоянный представитель России при ООН Василий Небензя. Заседание назначено на 18 февраля.