Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 19:17
19:16
Весь мир
Вооруженный человек открыл огонь по объекту КСИР на юго-востоке Ирана
19:13
Армия
База ВС РФ в Таджикистане в 2022 году получит 40 грузовиков «Урал-4320»
19:12
Шоу-бизнес
Илана Юрьева возмутилась шуткой о русских женщинах в сериале «И просто так»
19:11
Армия
Минобороны Канады отправит на Украину еще 60 военнослужащих
19:11
Экономика
Financial Times: Отключение от SWIFT не помешает РФ заключать сделки с партнерами
19:10
Общество
Рыбаки в Крыму начали вылавливать «сбежавших» из питомника в Сочи форель и лосося
19:10
Происшествия
Пожилого екатеринбуржца нашли мертвым после трех дней поисков
19:10
Происшествия
Директор салона связи оштрафован за раскрытие тайны телефонных звонков во Владимире
19:09
Происшествия
Бывшего депутата Госдумы Гудкова не пустили на территорию Грузии
19:08
Общество
ГАТИ оштрафовала несколько петербургских компаний на 60 миллионов рублей
Все новости

Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы

Политика
Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
Федеральное агентство новостей  /  Сергей Петров

Вена, 31 января. Россия направила в австрийский МИД послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес его коллеги из Австрии Александера Шалленберга, в котором изложены подходы Кремля к европейской архитектуре безопасности, теперь Москва ждет ответа, сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, документ был передан в МИД Австрии во время личной встречи с коллегами из европейской страны. Россия надеется, что представители ведомства оперативно отреагируют на послание Сергея Лаврова.

«Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года», — сказано в сообщении посла.

Глава МИД Австрии Шалленберг ранее заявил о взаимной выгоде России и Евросоюза в вопросе стабильности. По его словам, безопасность необходимо обеспечивать не вопреки Москве, а вместе с ней.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер до этого отметил, что газопровод «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы, передает НСН.

Вернуться назад
Все новости / Политика / Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
австрия лавров мид вена
Комментировать