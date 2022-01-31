Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы

Вена, 31 января. Россия направила в австрийский МИД послание министра иностранных дел РФ Сергея Лаврова в адрес его коллеги из Австрии Александера Шалленберга, в котором изложены подходы Кремля к европейской архитектуре безопасности, теперь Москва ждет ответа, сообщил российский посол в Вене Дмитрий Любинский.

По словам дипломата, документ был передан в МИД Австрии во время личной встречи с коллегами из европейской страны. Россия надеется, что представители ведомства оперативно отреагируют на послание Сергея Лаврова.

«Ожидаем оперативной реакции австрийских партнеров и четкого ответа в их национальном качестве на вопрос о том, как они понимают обязательство не укреплять собственную безопасность за счет безопасности других государств на основе принципа неделимости безопасности, закрепленное, в частности, в документах саммитов ОБСЕ в Стамбуле в ноябре 1999 года и в Астане в декабре 2010 года», — сказано в сообщении посла.

Глава МИД Австрии Шалленберг ранее заявил о взаимной выгоде России и Евросоюза в вопросе стабильности. По его словам, безопасность необходимо обеспечивать не вопреки Москве, а вместе с ней.

Канцлер Австрии Карл Нехаммер до этого отметил, что газопровод «Северный поток — 2» необходим для надежного энергоснабжения Европы, передает НСН.