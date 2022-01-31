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Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой

Шоу-бизнес
Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
instagram.com  /  @volochkova_art

Москва, 31 января. Бывший избранник балерины Анастасии Волочковой Сергей Кузнецов высказался об их разрыве. Мужчину возмущает, что артистка изображает из себя жертву.

По словам Кузнецова, Волочкова совершила непростительный поступок и давит на чувства поклонников. Теперь она пытается выставить все так, чтобы ее пожалели.

«Просто человек совершал такие поступки, за которые я не прощаю. Поэтому я ей вчера написал: «Все, Насть, мы расстаемся». Сегодня увидел человека, изображающего жертву. Нормальные люди после таких вещей извиняются либо молчат», — пояснил мужчина в Instagram.

Однако версия Волочковой отличается от сказанного Кузнецовым. Артистка обвинила бывшего избранника в корысти — якобы он закрутил роман с ней из-за пиара. При этом танцовщица заявила, что с благодарностью будет вспоминать проведенное время с Кузнецовым и его сыном Кириллом.

Волочкова хочет «перевести» их романтические отношения в дружбу. По заверениям звезды, эти слова в своем Instagram-аккаунте она писала со слезами на глазах.

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Все новости / Шоу-бизнес / Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
волочкова кузнецов балерина
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