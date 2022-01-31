Определились соперники «Зенита» на втором тренировочном сборе в Португалии

Лагуш, 31 января. Петербургский «Зенит» определился с соперниками по товарищеским матчам на тренировочном сборе, который пройдет в Португалии.

Футболисты «Зенита» проведут матчи с датскими «Мидтьюлландом», «Копенгагеном» и «Брондбю» на тренировочном сборе в Лагуше. Об этом на официальном сайте проинформировала пресс-служба сине-бело-голубых. Контрольные игры состоятся 3,10 и 11 февраля соответственно. На сборе в Португалии «Зенит» проведет еще один товарищеский матч. Соперник команды Сергея Семака определится позже.

«Зенит» ушел на зимний перерыв в РПЛ, занимая первое место в турнирной таблице. В 18 матчах чемпионата России по футболу подопечные Семака набрали 38 очков. Кроме того, «Зенит» занял третье место в своей группе Лиги чемпионов и вышел в евровесну.

Ранее стало известно, что в расположение «Зенита» в Португалии приедет форвард Юри Альберто. Бразильский нападающий перешел в петербургский клуб из «Интернасьонала».