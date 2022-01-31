«Хезболла» верит в свой успех на предстоящих парламентских выборах в Ливане

Представители ливанской военно-политической организации «Хезболла» не видят причин для задержки запланированных на май этого года парламентских выборов. Это заявление прозвучало всего через несколько дней после того, как бывший премьер-министр Саад Харири объявил о своем уходе из политики и отказе от участия в предстоящем плебисците, а также призвал однопартийцев бойкотировать голосование и не выдвигать свои кандидатуры. Тем не менее эта позиция ведущего суннитского деятеля не нашла поддержки в других общинах страны.

«Все указывает на то, что парламентские выборы пройдут вовремя», — сказал Наим Кассем, заместитель лидера «Хезболлы».

Планы на изменение существующего порядка

Маронитский христианский патриарх Бешар Бутрос эль-Раи, являющийся открытым критиком исламистской шиитской организации, придерживается схожей позиции в данном вопросе. В минувшее воскресенье он отметил, что заявление Харири не должно использоваться как предлог для призыва к переносу избирательного процесса.

Противники «Хезболлы» сейчас более всех заинтересованы в плебисците — они рассчитывают, что голосование позволит изменить расстановку сил в стране и устранит парламентское большинство, завоеванное организацией и ее союзниками в 2018 году. Среди ее партнеров оказалось в том числе и христианское «Свободное патриотическое движение» нынешнего президента Мишеля Ауна.

С тех пор страна претерпела масштабные перемены, затронувшие всех ливанцев. В 2019 году государство столкнулось с первыми проявлениями экономического кризиса, который еще более усугубился после взрыва в порту Бейрута.

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После этого Ливан долгое время был вынужден обходиться без правительства и назначенный в тот период на должность премьер-министра Саад Харири не сумел сформировать кабмин из-за разногласий с президентом. Все эти процессы проходили на фоне обесценивания национальной валюты, потерявшей около 95% стоимости. Многие предприятия закрылись, а масса людей потеряла работу.

Обстоятельства трагедии в столичной морской гавани также внесли вклад в дестабилизацию внутренней обстановки: ведущие расследование судьи возложили ответственность за произошедшее на высокопоставленных политиков и чиновников, в том числе и на членов «Хезболлы».

Федеральное агентство новостей /

Помимо этого, участие исламистского движения в жизни страны используется ее иностранными противниками против официального Бейрута. Например, на фоне дипломатического кризиса, возникшего из-за критики операции арабской коалиции в Йемене экс-министром информации Джорджем Кордахи, саудовские дипломаты заявили о том, что не намерены восстанавливать отношения с Бейрутом до тех пор, пока в Ливане будут сильны позиции проиранской группировки.

Global Look Press / Bilal Jawich/XinHua

Вера в свою власть

Несмотря на все это «Хезболла» оптимистично смотрит на предстоящий плебисцит и не ждет, что его результаты будут сильно отличаться от выборов 2018 года. Это мнение в своем последнем выступлении высказал замглавы организации Наим Кассем.

«Итоги выборов будут близки к составу нынешнего парламента, с небольшими изменениями, которые не повлияют на общую структуру», — отметил чиновник, аргументируя эту позицию результатами проведенных «Хезболлой» опросов общественного мнения.

Тем не менее даже при условии большого влияния организации, поддерживающей своих сторонников в условиях кризиса, ее противники действительно имеют шансы на успех.

Global Look Press / Haitham Moussawi / Keystone Press Agency / Marwan Naamani / dpa

Против военно-политического объединения говорят его самостоятельность и отсутствие какой-либо подотчетности в действиях. Так, например, организованные в условиях энергетического кризиса поставки иранского топлива в страну чуть было не обернулись введением экономических санкций со стороны США из-за попыток обойти существующие санкции. А в период 11-дневной войны в Газе между израильтянами и палестинцами военное крыло «Хезболлы» выпустило несколько ракет в направлении еврейского государства, что создало перспективу ответных действий, угрожающих простым ливанцам.

В дополнение к этому противники ливанского объединения шиитов в преддверии майского голосования, безусловно, вдохновлены итогами парламентских выборов в другой стране ближневосточного региона — Ираке. Там проиранские фракции, в том числе местная «Катаиб Хезболла», родственная ливанской, потеряли большую часть своего представительства в законодательном органе.

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При этом в минувшую пятницу брат ушедшего от дел экс-премьера Ливана Бахаа Харири объявил о своих намерениях заняться политикой. Будучи яростным критиком «Хезболлы», он планирует поддерживать кандидатов других фракций, хоть сам и не собирается баллотироваться в парламент.

Тем не менее репутация его семьи, активно принимавшей участие в формировании политического курса страны, дает амбициозному деятелю хороший толчок для построения карьеры и открывает путь к руководящим должностям. По крайней мере он имеет все основания рассчитывать на поддержку суннитской общины.