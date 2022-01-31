Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19

Йошкар-Ола, 31 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении бюджетных средств для борьбы с коронавирусом.

В распоряжении Евстифеева говорится, что 10 миллионов рублей будут направлены на приобретение оборудования для проведения экспресс-тестов на COVID-19, проведение необходимых мероприятий по профилактике, предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции. Это должно снизить риски и темпы распространения COVID-19 в регионе, сообщает «МедиаПоток».

Ранее ФАН сообщал о значительном увеличении в Санкт-Петербурге спроса на проведение экспресс-тестов. Утверждается, что петербуржцы в январе 2022 года стали в три раза чаще делать тестирование из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.