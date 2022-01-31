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Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
Общество
Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
portal.mari.ru  / 

Йошкар-Ола, 31 января. Глава Марий Эл Александр Евстифеев подписал распоряжение о выделении бюджетных средств для борьбы с коронавирусом.

В распоряжении Евстифеева говорится, что 10 миллионов рублей будут направлены на приобретение оборудования для проведения экспресс-тестов на COVID-19, проведение необходимых мероприятий по профилактике, предупреждению и ликвидации последствий распространения коронавирусной инфекции. Это должно снизить риски и темпы распространения COVID-19 в регионе, сообщает «МедиаПоток».

Ранее ФАН сообщал о значительном увеличении в Санкт-Петербурге спроса на проведение экспресс-тестов. Утверждается, что петербуржцы в январе 2022 года стали в три раза чаще делать тестирование из-за быстрого распространения омикрон-штамма коронавирусной инфекции.

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