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Лидера переворота в Буркина-Фасо назначили президентом республики

Весь мир
Лидера переворота в Буркина-Фасо назначили президентом республики
Федеральное агентство новостей  / 

Уагадугу, 31 января. Возглавивший переворот в Буркина-Фасо подполковник Поль-Анри Сандаого Дамиба назначен временными властями президентом африканской республики. Об этом сообщило издание leFaso.

«Лидером страны назначен глава организации «Патриотическое движение за защиту и восстановление» (Patriotic Movement for Safeguard and Restoration и MPSR). Он же становится верховным главнокомандующим», — рассказали сотрудники СМИ.

Не так давно Поль-Анри Сандаого Дамиба записал в эфире национального телевидения первое обращение к жителям страны, во время которого призвал гражданское население сплотиться перед лицом террористической угрозы и сделать все возможное для возвращения республики к нормальной конституционной жизни.

Лидера переворота в Буркина-Фасо назначили президентом республики
Global Look Press / Nicolas Maeterlinck/Keystone Press Agency

«Мы должны поддержать бойцов национальной армии, обеспечивающих нашу безопасность и спокойствие. Должны выразить слова благодарности тем, кто трудится на благо страны. Родина находится в хрупком положении, поэтому я призываю все силы безопасности встать на защиту нашей территории», — отметил офицер.

Ранее также стало известно, что группа военнослужащих, устроившая переворот, объявила об отставке президента и роспуске правительства. Кроме того, они сообщили о приостановке действия Конституции, которая не отвечает интересам жителей республики.

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президент африка буркина-фасо Дамиба
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