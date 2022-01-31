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«Антироссийское паломничество»: зачем в Киев летят премьеры Великобритании, Польши и Нидерландов
Политика
«Антироссийское паломничество»: зачем в Киев летят премьеры Великобритании, Польши и Нидерландов
ФБА «Экономика сегодня»  / 

Премьер-министры Великобритании, Польши и Нидерландов прибудут с визитом на Украину не только для того, чтобы разведать текущую ситуацию. С собой они везут рекомендации для властей страны: какие заявления делать и обвинения выдвигать против России, уверена политолог Наталия Елисеева. Такую мысль она высказала в беседе с ФАН.

Как заявил глава МИД Украины Дмитрий Кулеба, в ближайшее время Киев одновременно посетят премьер-министры Великобритании — Борис Джонсон, Польши — Матеуш Моравецкий и Нидерландов — Марк Рютте. Ранее сообщалось, что Джонсон даже отменил готовящийся визит в Японию.

«Такие «паломничества» периодически случаются. Все это происходит в рамках переговоров с Украиной для понимания, как дальше выстраивать общую стратегию Запада против России, какие еще обвинения против нашей страны можно придумать. Украинским политикам будут даны рекомендации, как себя дальше вести и какие заявления делать. Плюс представителям Запада интересно в целом посмотреть, как обстоят дела на Украине», — сказала Елисеева.

Антироссийское паломничество: зачем на Украину летят премьеры Великобритании, Польши и Нидерландов
facebook.com / Наталия Елисеева

Политолог отметила, что состав гостей страны неслучаен. Великобритания сейчас активно представляет позицию США в Европе, а Польша на протяжении многих лет всячески поддерживает любую антироссийскую риторику.

«Франция и Германия, поскольку напрямую заинтересованы в сотрудничестве с Россией, в частности в запуске «Северного потока — 2», стараются лишний раз не влезать в этот конфликт. Польша же всегда была настроена очень агрессивно в отношении России, Великобритания здесь является представителем коалиционного западного блока, Нидерланды, видимо, тоже решили занять антироссийскую сторону. Плюс не забывайте, что все расследования по сбитому малазийскому «боингу» проводились в Нидерландах и нашу страну все время пытались выставить виновной. Поэтому состав собрался вполне логичный», — заключила Елисеева.

Кроме того, британский премьер планирует провести телефонный разговор с президентом России Владимиром Путиным 31 января. Уже после, 1 февраля, у Бориса Джонсона запланированы переговоры с главой Украины Владимиром Зеленским.

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Все новости / Политика / «Антироссийское паломничество»: зачем в Киев летят премьеры Великобритании, Польши и Нидерландов
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