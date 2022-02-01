Политолог Ордуханян: «Один верный шаг России может увести из-под носа США всю Латинскую Америку»

Москва обладает массой рычагов, которые могут раз и навсегда отбить охоту американцев лезть в дела Российской Федерации. К такому выводу пришел политолог-американист Рафаэль Ордуханян.

Многие страны Латинской Америки недовольны политикой Вашингтона, которую он навязывает своим ближайшим соседям, считает эксперт. По его словам, сегодня западные страны сделали все, чтобы обострить донельзя отношения с Россией, чем развязали ей руки.

«Многие страны Латинской и Южной Америки недовольны диктатом политики, который проводят США. У нас есть здесь очень много политтехнологических шагов, которые мы могли бы использовать. Каким способом, например, нам выбить из-под влияния англосаксонского мира Аргентину? Мы можем признать их суверенитет над Фолклендскими островами. Отношения с Англией у нас не ухудшатся, они и так находятся уже ниже плинтуса. Но мы в итоге приобретем очень преданного друга в лице крупнейшей страны Латинской Америки, который имеет огромное влияние в этом регионе. Учтите, что у нас еще хорошие отношения с Венесуэлой, Перу и Кубой. Мы могли бы выстроить очень хороший кластер пророссийского сообщества в странах Южной Америки», — сказал он в эфире канала «Украина.ру».

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По мнению американиста, один верный шаг России может увести из-под носа США всю Латинскую Америку. Именно это, указал он, способно заставить американские власти сесть за стол переговоров с Москвой по поводу обсуждения безопасности в Европе и нераспространения НАТО на восток.

«Вы можете себе представить, как тогда треснет доктрина Монро и какие рычаги у нас появятся на США? Это отобьет охоту американцев лезть в наш огород. Я думаю, это очень продуктивно. Это даст нам возможность иметь очень действенные рычаги влияния на внешнеполитический фактор США. До жирафа долго доходит, но, поверьте мне, американцы поймут это очень быстро. Я вам гарантирую, что они сразу поймут, за кем сила, после чего сами придут и попросят переговоры. Тогда они станут гораздо сговорчивее», — подытожил Рафаэль Ордуханян.

Реакция России на ограничения со стороны Великобритании заставит Соединенное Королевство отказаться от санкций. Так считает экономист Михаил Хазин.