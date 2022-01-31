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«Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает космический аппарат по уничтожению мусора

  /   Обновлено: 31 января 2022 17:26
Хорошие новости России
«Тактическое ракетное вооружение» разрабатывает космический аппарат по уничтожению мусора
Федеральное агентство новостей

Королев, 31 января. Российские специалисты разрабатывают аппарат, способный сбрасывать космический мусор с орбиты в атмосферу. Подробности сообщил замгендиректора корпорации «Тактическое ракетное вооружение» (КТРВ) по корпоративному строительству и инвестициям Вадим Хромов.

Уникальный аппарат в настоящий момент находится на стадии разработки. Основная идея заключается в том, чтобы он собирал с орбиты мусор и направлял в атмосферу, где отходы смогут сгореть.

«Пока они на стадии разработки. Это должны быть маневрирующие космические аппараты, позволяющие сводить с орбиты крупные мусорные объекты», — передает слова Вадима Хромова ТАСС.

Экологический взвод Кольской флотилии летом текущего года приступит к очистке острова Кильдин в Баренцевом море от металлического мусора. За предыдущие два года удалось собрать и подготовить к вывозу около 700 тонн мусора в регионе.

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