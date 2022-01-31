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Forbes: хитрый трюк Путина с десантными кораблями ВМФ РФ вызвал переполох на Западе

  /   Обновлено: 31 января 2022 17:37
Армия
Forbes: хитрый трюк Путина с десантными кораблями ВМФ РФ вызвал переполох на Западе
wikipedia.org  /  Водник/CC BY-SA 3.0

Вашингтон, 31 января. Переход десантных кораблей ВМФ РФ из Балтики в Средиземное море вызывал настоящий переполох на Западе, а также заставил США задуматься о необходимости изменить программу по оснащению флота, пишет Forbes.

Аналитик Крейг Купер в статье для американского издания обратил внимание, что хитрый трюк российского президента Владимира Путина с маневрами десантных кораблей ВМФ РФ серьезно встревожил европейские страны. В течение нескольких дней они пристально следили за движением небольшой флотилии с помощью самой современной техники, передает «ПолитРоссия».

«Реакция Запада — это не произнесенное вслух признание того, что даже незначительные в военном отношении десантные корабли, если их использовать творчески, способны создать множество проблем в прибрежных зонах», — пишет автор материала.

После такого инцидента ВМС США могут вернуться к идее о строительстве легких десантных кораблей. По словам Купера, беспокойство западных стран связано с тем, что на российских кораблях вполне могли находиться ядерные ракеты, морские мины или другое оружие, представляющее серьезную опасность. Прежде иностранная пресса уже писала, что маневры флотилии ВМФ РФ не на шутку встревожили НАТО.

Ранее военный журналист Владимир Орлов рассказал о преимуществах подлодки «Казань», которая стала одной из самых тихих субмарин на вооружении ВМФ РФ, пишет телеканал «360».

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