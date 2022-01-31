Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 17:48
17:48
Политика
ЦИК России примет участие в наблюдении за референдумом по изменению Конституции Белоруссии
17:48
Общество
Комик Гарик Харламов переболел свиным гриппом
17:47
Общество
«Азербайджанские авиалинии» анонсировали запуск перелетов из Петербурга в Баку
17:43
Политика
Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
17:39
Происшествия
Женщина и школьница пострадали при столкновении иномарок на трассе в Севастополе
17:36
Общество
Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
17:35
Происшествия
В Астрахани глава муниципалитета подозревается в незаконной передаче квартиры сельчанке
17:34
Происшествия
Пьяный водитель такси устроил смертельное ДТП с деревом в Челябинске
17:34
Шоу-бизнес
Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
17:34
Спорт
Определились соперники «Зенита» на втором тренировочном сборе в Португалии
Все новости

Военный эксперт Кнутов оценил российскую новинку для борьбы с беспилотниками террористов

  /   Обновлено: 31 января 2022 17:19
Армия
Военный эксперт Кнутов оценил российскую новинку для борьбы с беспилотниками террористов
Информагентство Nation News  /  Пресс-служба общероссийской организации «Офицеры России»

Москва, 31 января. Российская новинка для борьбы с вражескими беспилотниками позволит ВС РФ эффективней противостоять террористам, о чем заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российские ученые предложили новый способ уничтожения беспилотников. Против дронов-невидимок направят специальные квадрокоптеры, они будут создавать облака осколков над охраняемыми объектами. Новинку оценил военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «ПолитРоссией» он подчеркнул, что такой квадрокоптер позволит эффектно бороться с дронами, действующими в составе «роя». В условиях современных боевых действий — это одна из главных угроз с воздуха.

«Сегодня борьба с «роем» беспилотников — наиболее актуальная задача противовоздушной обороны, — заметил эксперт.

По мнению Кнутова, перспективы применения у новинки широкие: это и противодействие боевикам, и защита массовых мероприятий и стратегических объектов от их атак. Помимо квадрокоптеров, конструкторы разрабатывают новые средства ликвидации вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны России анонсировало разработку специальных летающих командных пунктов для управления группами ударных беспилотников.

На прошлой неделе в подмосковной Дубне открылся первый завод для серийного выпуска БПЛА для российских войск и иностранных заказчиков. Открытие посетили министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности Денис Мантуров, о чем сообщил телеканал «360».

Вернуться назад
Все новости / Армия / Военный эксперт Кнутов оценил российскую новинку для борьбы с беспилотниками террористов
вс рф беспилотники кнутов
Комментировать