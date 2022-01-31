Военный эксперт Кнутов оценил российскую новинку для борьбы с беспилотниками террористов

Москва, 31 января. Российская новинка для борьбы с вражескими беспилотниками позволит ВС РФ эффективней противостоять террористам, о чем заявил военный эксперт, директор Музея войск ПВО Юрий Кнутов.

Российские ученые предложили новый способ уничтожения беспилотников. Против дронов-невидимок направят специальные квадрокоптеры, они будут создавать облака осколков над охраняемыми объектами. Новинку оценил военный эксперт, директор Музея войск ПВО РФ, полковник в отставке Юрий Кнутов. В беседе с «ПолитРоссией» он подчеркнул, что такой квадрокоптер позволит эффектно бороться с дронами, действующими в составе «роя». В условиях современных боевых действий — это одна из главных угроз с воздуха.

«Сегодня борьба с «роем» беспилотников — наиболее актуальная задача противовоздушной обороны, — заметил эксперт.

По мнению Кнутова, перспективы применения у новинки широкие: это и противодействие боевикам, и защита массовых мероприятий и стратегических объектов от их атак. Помимо квадрокоптеров, конструкторы разрабатывают новые средства ликвидации вражеских БПЛА.

Ранее Минобороны России анонсировало разработку специальных летающих командных пунктов для управления группами ударных беспилотников.

На прошлой неделе в подмосковной Дубне открылся первый завод для серийного выпуска БПЛА для российских войск и иностранных заказчиков. Открытие посетили министр обороны Сергей Шойгу и министр промышленности Денис Мантуров, о чем сообщил телеканал «360».