Анастасия Волочкова и ее новый возлюбленный решили остаться друзьями

Москва, 31 января. Балерина Анастасия Волочкова окончательно подтвердила, что рассталась со своим новым избранником — бизнесменом Сергеем Кузнецовым. При этом знаменитость заверила, что они с предпринимателем останутся друзьями.

Артистка познакомилась с Кузнецовым на шоу «Давай поженимся!» и успела слетать с ним в отпуск на Мальдивы. Однако новый роман звезды шпагатов оказался крайне непродолжительным. Волочкова написала о разрыве с бизнесменом на своей странице в Instagram.

«Люди, когда понимаешь, что человеку, называвшему меня любимой женщиной с большой буквы (правда, удалявшего все наши совместные фото из его Instagram), кроме пиара ничего было и не нужно, в моей душе разочарование и отчаяние», — пожаловалась балерина.

При этом артистка отметила, что прекрасно провела время с уже бывшим возлюбленным и его сыном. По словам знаменитости, она успела полюбить их обоих. Волочкова пояснила, что прониклась чувствами к Кузнецову благодаря его отношению к ней.

Prt Scr instagram.com / @volochkova_art

Несмотря на расставание, балерина считает экс-возлюбленного замечательным человеком. Более того, звезда шпагатов стала на защиту бизнесмена, заверив, что никому не позволит его осквернять, ведь их общение не прекращается.

«Мы вынуждены перевести наши отношения романтические в русло дружбы. Что для меня как для женщины очень тяжело. Верю, что и для Сережи», — подчеркнула Волочкова.

Ранее балерина написала пост, в котором лишь намекнула на расставание с Кузнецовым. Знаменитость считает, что новый избранник использовал ее ради самопиара.