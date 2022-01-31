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Вдова Грачевского проиграла все иски «Ералашу»

  /   Обновлено: 31 января 2022 17:52
Шоу-бизнес
Вдова Грачевского проиграла все иски «Ералашу»
Агентство городских новостей Москва  /  Кирилл Зыков

Наследники создателя легендарного детского журнала даже год спустя после смерти Бориса Грачевского не могут вступить в наследство, получив свою часть акций «Ералаша». Пока у них не получилось оценить стоимость акций, которые им положены по закону. Екатерина Белоцерковская, последняя жена Грачевского, от имени всех наследников подавала в суд на ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», но суды проиграла.

Обе компании не только собираются судиться с наследниками, но и зарегистрировали иски о взыскании 18,5 миллиона рублей по договору займа, который брал в обществах Грачевский.

Екатерина Белоцерковская, как и остальные наследники, даже не подозревала, что «Ералаш» разделен на две компании. В одной из них (ООО «Продюсерский центр Ералаш») у Грачевского 50% акций, во второй (ООО «Ералаш») — 49,99%. Остальные акции — в руках соучредителя компании Аркадия Григоряна. Но даже стоимость «половин» выяснить было невозможно. С июля прошлого года Белоцерковская пыталась истребовать документы для их изучения, кроме того, для определения стоимости наследной массы, без которой невозможно поделить имущество на пять наследников. Но судьи отказали ей в этом.

«Они сказали: «Вступите в наследство, тогда предоставят все бумаги». А вступить в наследство невозможно, так как для этого необходимо определить стоимость компаний», — рассказал ФАН адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий.

Вдова Грачевского проиграла все иски «Ералашу»
instagram.com / @anna_grachevskaya
Сложность еще в том, что Грачевский не оставил завещания, в котором можно было четко прописать, кто и сколько получил. Зато ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» времени зря не теряли — как только наследники смогли поделить недвижимое имущество создателя киножурнала, компании обратились в суд с иском о взыскании 18,5 миллиона рублей по договору займа. Причем никто из наследников никогда не знал об этом иске.

«Мы будем ходатайствовать перед судом, чтобы перенести рассмотрение уже на тот период, когда они смогут унаследовать акции, — продолжает собеседник ФАН. — Может, акции стоят меньше 18,5 миллиона рублей. Какой смысл вообще вступать в наследство?»

Заседания по этим искам уже назначены на первую половину февраля. Кроме того, к Екатерине Белоцерковской и ряду СМИ поступил иск от Аркадия Григоряна, который владеет половиной журнала и является гендиректором обеих компаний. Это иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали слова Белоцерковской, что «Ералаш» был разделен и акции перераспределены (она думала, что он полностью принадлежит ее мужу) без ведома Бориса Грачевского. По мнению Екатерины, подпись на документах не Бориса Юрьевича, у нее даже есть заключение экспертов.

Напомним, что старший сын Грачевского может остаться на улице из-за громадного долга в сумму более миллиарда рублей.

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Все новости / Шоу-бизнес / Вдова Грачевского проиграла все иски «Ералашу»
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