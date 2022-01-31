Вдова Грачевского проиграла все иски «Ералашу»

Наследники создателя легендарного детского журнала даже год спустя после смерти Бориса Грачевского не могут вступить в наследство, получив свою часть акций «Ералаша». Пока у них не получилось оценить стоимость акций, которые им положены по закону. Екатерина Белоцерковская, последняя жена Грачевского, от имени всех наследников подавала в суд на ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш», но суды проиграла.

Обе компании не только собираются судиться с наследниками, но и зарегистрировали иски о взыскании 18,5 миллиона рублей по договору займа, который брал в обществах Грачевский.

Екатерина Белоцерковская, как и остальные наследники, даже не подозревала, что «Ералаш» разделен на две компании. В одной из них (ООО «Продюсерский центр Ералаш») у Грачевского 50% акций, во второй (ООО «Ералаш») — 49,99%. Остальные акции — в руках соучредителя компании Аркадия Григоряна. Но даже стоимость «половин» выяснить было невозможно. С июля прошлого года Белоцерковская пыталась истребовать документы для их изучения, кроме того, для определения стоимости наследной массы, без которой невозможно поделить имущество на пять наследников. Но судьи отказали ей в этом.

«Они сказали: «Вступите в наследство, тогда предоставят все бумаги». А вступить в наследство невозможно, так как для этого необходимо определить стоимость компаний», — рассказал ФАН адвокат Белоцерковской Евгений Бранецкий.

instagram.com / @anna_grachevskaya

«Мы будем ходатайствовать перед судом, чтобы перенести рассмотрение уже на тот период, когда они смогут унаследовать акции, — продолжает собеседник ФАН. — Может, акции стоят меньше 18,5 миллиона рублей. Какой смысл вообще вступать в наследство?»

Сложность еще в том, что Грачевский не оставил завещания, в котором можно было четко прописать, кто и сколько получил. Зато ООО «Ералаш» и ООО «Продюсерский центр Ералаш» времени зря не теряли — как только наследники смогли поделить недвижимое имущество создателя киножурнала, компании обратились в суд с иском о взыскании 18,5 миллиона рублей по договору займа. Причем никто из наследников никогда не знал об этом иске.

Заседания по этим искам уже назначены на первую половину февраля. Кроме того, к Екатерине Белоцерковской и ряду СМИ поступил иск от Аркадия Григоряна, который владеет половиной журнала и является гендиректором обеих компаний. Это иски о защите чести, достоинства и деловой репутации. Скандал разгорелся после того, как СМИ опубликовали слова Белоцерковской, что «Ералаш» был разделен и акции перераспределены (она думала, что он полностью принадлежит ее мужу) без ведома Бориса Грачевского. По мнению Екатерины, подпись на документах не Бориса Юрьевича, у нее даже есть заключение экспертов.

Напомним, что старший сын Грачевского может остаться на улице из-за громадного долга в сумму более миллиарда рублей.