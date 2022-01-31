Financial Times: США подготовили санкции в отношении приближенных к Путину лиц

Вашингтон, 31 января. Соединенные Штаты и их союзники уже сформировали список приближенных к президенту РФ Владимиру Путину лиц, против которых Запад может ввести санкции на фоне ситуации вокруг Украины, передает Financial Times, ссылаясь на представителя американского правительства.

По словам чиновника, новые ограничения будут направлены в отношении высокопоставленных представителей исполнительной власти России, руководителей государственных компаний, а также их родственников.

«Лица, которых мы указали, принадлежат или приближены к внутреннему кругу Кремля и играют роль в принятии государственных решений или по крайней мере причастны к дестабилизирующему поведению Кремля», — сообщил осведомленный источник.

Телеканал CBS ранее сообщил, что США решили пока не вводить санкции против Путина. Осведомленный источник объяснил это возможными техническими сложностями.

До этого стало известно, что Британия заморозит активы «связанных с Кремлем» российских компаний, пишет НСН.