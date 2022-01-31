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Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
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Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США

Весь мир
Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
Global Look Press  /  Cristian Leyva/Keystone Press Agency

Вашингтон, 31 января. Республиканцы из Палаты представителей Нью-Йорка призвали президента США Джо Байдена прекратить тайную перевозку нелегальных мигрантов с южной границы в другие части страны. Соответствующее письмо было направлено в Белый дом.

Председатель Республиканской конференции Палаты представителей Элиза Стефаник в своем обращении потребовала от администрации президента предоставить конгрессу и «жителям Нью-Йорка» информацию обо всех нелегальных мигрантах, которых перевезли в штат.

«Мы настоятельно призываем вас немедленно прекратить любую деятельность по перевозке нелегальных иммигрантов самолетом или другими способами от южной границы до штата Нью-Йорк. Жители, которых мы представляем, имеют право знать, как ваша неспособность справиться с кризисом продолжает влиять на их повседневную жизнь», — говорится в письме.

Тайные перевозки

Впервые о том, что администрация Джо Байдена тайно доставляет мигрантов в пригород Нью-Йорка, стало известно в середине октября 2021 года. Фотографии с беженцами в аэропорту округа Вестчестер опубликовало издание New York Post. По данным журналистов, речь идет примерно о двух тысячах мигрантов, которых перевезли из приграничных территорий в Нью-Йорк. Пассажирами в основном были молодые люди до 20 лет, у аэропорта их ждали автобусы. Источник в авиагавани рассказал, что их развозят в Бронкс, Бруклин, Квинс, Ньюбург и Бриджпорт и Данбери в Коннектикуте.

Кризис на границе

На границе США и Мексики в настоящее время наблюдается миграционный кризис: лагеря временного содержания переполнены, а беженцы продолжают прибывать. В сентябре более 15 тысяч человек, преимущественно выходцев из Гаити, создали стихийный лагерь под мостом в Дель-Рио, штате Техас. Согласно последним данным Таможенной и пограничной службы США, только в июле и августе 37,8 тыс. несовершеннолетних были пойманы при въезде в Соединенные Штаты.

Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
Федеральное агентство новостей /

 

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