Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США

Вашингтон, 31 января. Республиканцы из Палаты представителей Нью-Йорка призвали президента США Джо Байдена прекратить тайную перевозку нелегальных мигрантов с южной границы в другие части страны. Соответствующее письмо было направлено в Белый дом.

