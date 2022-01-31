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Аварийные службы Эквадора устраняют последствия масштабного разлива нефти

Общество

Из-за аварии на нефтепроводе в провинции Напо произошел разлив тяжелой сырой нефти, она попала в приток реки Амазонки. Министерство окружающей среды Эквадора оперативно приступило к устранению последствий экологической катастрофы.

Аварийные службы занимаются расчисткой загрязненной местности. Предпринимаются меры по недопущению заражения источников питьевой воды.

По данным правительства Эквадора, авария произошла в результате оползня и камнепада, вызванного сильными проливными дождями. Все это привело к повреждению четырех труб, по которым ежедневно транспортируется около полумиллиона баррелей сырой нефти.

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