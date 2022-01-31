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Охранники ресторана в Старом Осколе избили посетителей
Происшествия
Охранники ресторана в Старом Осколе избили посетителей
Агентство городских новостей Москва  /  Сергей Ведяшкин

Белгород, 31 января. Неприятный инцидент произошел в Белгородской области с посетителями ресторана.

Около ресторана «Чешский лев» в Старом Осколе в ночь с 29 на 30 января произошел конфликт между подвыпившими посетителями и охранниками заведения. Один из посетителей сел за руль машины пьяным и случайно задел стоявший на парковке автомобиль уборщицы ресторана, сообщает Бел.RU.

Несмотря на готовность провинившегося оплатить ремонт, уборщица позвала охранников, которые после короткой перепалки начали избивать посетителей заведения. Сейчас полиция расследует инцидент.

Ранее ФАН сообщал о том, что полиция Выборга расследует инцидент, связанный избиением школьника. После проверки сообщений в местных СМИ будет принято процессуальное решение. Следователи устанавливают обстоятельства и виновных в произошедшем.

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