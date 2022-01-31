«От нас хотят капитуляции!»: политолог Юрий Светов о грядущем визите англичан в Москву

На фоне продолжающегося нагнетания обстановки вокруг Украины вполне ожидаемо активизировалась Великобритания. Причем активизировалась настолько, что премьер-министр Борис Джонсон даже отменил свой визит в Японию, а глава МИД Соединенного Королевства Лиз Трасс и министр обороны Бен Уоллес, напротив, засобирались в Москву, где их ждут буквально на днях. Стоит заметить, что подготовка к этому военно-дипломатическому вояжу происходит параллельно с разработкой очередного пакета санкций, которые официальный Лондон планирует ввести против Москвы в связи с ее якобы агрессивной политикой в отношении Киева. Так с чем же ждать посланников бывшей «империи, над которой никогда не заходит Солнце»? Какие инициативы или, возможно даже, условия они собираются привезти? На этот вопрос корреспонденту ФАН ответил политолог и журналист из Санкт-Петербурга Юрий Светов.

По словам эксперта, к нам едут в первую очередь для того, чтобы поторговаться об условиях нашей будущей «капитуляции».

«Они хотят от нас капитуляции, поэтому запугивают нас. Мы должны всегда учитывать: мы имеем дело с англосаксами, а у этих людей все построено на торговле. Поэтому они и задирают цены в надежде на то, что нас можно запугать», — отметил Светов.

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«Мы все время соглашались, не хотели конфликтовать — и вдруг четко обозначили вещи, от которых они просто впали в ступор. И с их стороны началась демагогия, которая уже не проходит», — отметил собеседник ФАН

Причину попыток подобного торга политолог видит прежде всего в нетипичном поведении России на протяжении нескольких последних лет, в течение которых руководство страны последовательно прекращало практику бесконечных уступок Западу и занимало все более твердые позиции во многих самых значимых международных вопросах.

Обратил внимание Юрий Светов и на создание нового альянса AUKUS, который, по его словам, позволит Великобритании повысить собственный статус на международной арене и перестать во всем оглядываться на НАТО.

«У них для этого есть основания. Англичане имеют огромный опыт внешнеполитических игр и, по-видимому, хотят «впарить» нам свой лежалый товар по максимально высокой цене», — отметил Светов.

Вероятно, не отказываясь при этом от увеличения численности своего воинского контингента в непосредственной близости от российских границ.