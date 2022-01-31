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«Сбер» предложил клиентам проверять переводы родственников для защиты от афер

  /   Обновлено: 31 января 2022 17:08
Экономика
«Сбер» предложил клиентам проверять переводы родственников для защиты от афер
ФБА «Экономика сегодня»  /  Карпова Екатерина

Москва, 31 января. Сбербанк презентовал услугу по дополнительной защите переводов родственников и близких от злоумышленников.

Сервис проверки операций близких людей появился в ассортименте «Сбера». Клиентам финансовой организации предложили присоединиться к процедуре проверки транзакций на предмет мошеннических действий.

Если человек и «подзащитный» соглашаются с условиями предоставления данного функционала, то в дальнейшем события развиваются следующим образом. Человек совершает перевод денежных средств. Перед тем, как банк исполнит операцию, она проверяется помощником — одним из двух людей, подписавшихся под пакетом услуг. Если этот проверяющий видит что-то подозрительное в переводе, то он вправе отклонить транзакцию.

Представители банка поясняют, что данная услуга будет особенно востребована в случаях, когда преступники психологически давят на свою жертву, заставляя под тем или иным предлогом переводить деньги на чужой счет.

«Защита средств клиентов является абсолютным приоритетом для "Сбера", который максимально помогает и снабжает своих клиентов необходимыми для этого инструментами. Подключить близкого человека к контролю за движением денежных средств – и логичная, и оправданная мера», — комментирует инициативу заместитель председателя правления «Сбера» Станислав Кузнецов.

По условиям проекта, помощники могут проверять только реквизиты операций. К тому же, сервис будет сосуществовать с классическими алгоритмами проверки операций кредитной организацией. Подключение данной услуги доступно в приложении «Сбербанк Онлайн».

Сбербанк также предоставил своим клиентам возможность снимать наличные в банкоматах без использования «пластика» или телефонов с бесконтактным модулем NFC.

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