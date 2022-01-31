Вассерман: эвакуация западных дипломатов с Украины организована для провокации Киева

Москва, 31 января. США и другие страны Запада предприняли эвакуацию дипломатов с Украины для провокации Киева на эскалацию конфликта на территории Донбасса. Так считает известный политический аналитик, интеллектуал Анатолий Вассерман,

По мнению Вассермана, истинная цель Соединенных Штатов и Запада в целом — реализация геополитических задач, направленных против России.

Политолог заявил и о другом факторе, который говорил в пользу его гипотезы. Американские власти начали регулярно поставлять на Украину летальное вооружение. Таким образом, Киев может попытаться захватить территорию Донбасса силой.

В случае наступления Киева на ЛДНР в назревшую ситуацию вмешается Россия. Об этом осведомлены в Вашингтоне.

«Их нынешний выезд – одно из средств заставить киевских террористов возобновить террор. Но не единственное средство. Открытым текстом перевожу с дипломатического: Байден приказал напасть хоть на кого-нибудь, а Зеленский все еще надеется отсидеться. Хотя бы до августа, когда придется напасть, чтобы поднять шансы демократов на парламентских выборах в США», — раскрывает скандальную правду эксперт в своей авторской статье на сайте RenTV.

Ранее Анатолий Вассерман заявлял, что участие украинского лидера Владимира Зеленского в переговорах между Россией и США бессмысленно для обеих сторон.