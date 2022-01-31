Перенесшую инсульт Проклову выписали из больницы

Москва, 31 января. Заслуженная артистка РСФСР Елена Проклова вернулась из больницы домой. Звезда экрана поблагодарила поклонников, которые волновались о ее здоровье.

Проклову госпитализировали с инсультом 10 января, состояние актрисы оценивалось как среднетяжелое. После лечения врачи разрешили артистке восстанавливаться дома.

«Спасибо большое, мне намного легче. Сижу уже дома, а это всегда праздник! Я надеюсь, что все будет в порядке», - сообщила она в соцсетях.

Впереди Проклову ждет длительная реабилитация. К счастью, инсульт не повредил двигательные функции, но она испытывает небольшие трудности с ориентацией в пространстве.

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