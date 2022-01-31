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В Челябинске откроют четвертую автостанцию
Общество
В Челябинске откроют четвертую автостанцию
avokzal.karelia.ru  / 

Челябинск, 31 января. Власти Челябинска анонсировали скорое открытие еще одной современной автостанции.

Уточняется, что четвертая по счету новая автостанция «Восточные ворота» с 1 февраля будет введена в эксплуатацию в Тракторозаводском районе. Объект уже внесен в федеральный реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. На автостанции оборудованы две кассы, а также имеются два терминала самообслуживания, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Ранее ФАН сообщал об открытии в Йошкар-Оле нового автовокзала. Теперь подавляющее большинство пассажирских транспортных средств, которые направляются в районы Марий Эл, будут стартовать с платформ нового автовокзала, открытого в микрорайоне Сомбатхей.

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