В Челябинске откроют четвертую автостанцию

Челябинск, 31 января. Власти Челябинска анонсировали скорое открытие еще одной современной автостанции.

Уточняется, что четвертая по счету новая автостанция «Восточные ворота» с 1 февраля будет введена в эксплуатацию в Тракторозаводском районе. Объект уже внесен в федеральный реестр остановочных пунктов по межрегиональным маршрутам регулярных перевозок. На автостанции оборудованы две кассы, а также имеются два терминала самообслуживания, сообщает «ЧелябинскСегодня».

Ранее ФАН сообщал об открытии в Йошкар-Оле нового автовокзала. Теперь подавляющее большинство пассажирских транспортных средств, которые направляются в районы Марий Эл, будут стартовать с платформ нового автовокзала, открытого в микрорайоне Сомбатхей.