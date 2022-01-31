Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 17:47
17:47
Общество
«Азербайджанские авиалинии» анонсировали запуск перелетов из Петербурга в Баку
17:43
Политика
Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
17:39
Происшествия
Женщина и школьница пострадали при столкновении иномарок на трассе в Севастополе
17:36
Общество
Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
17:35
Происшествия
В Астрахани глава муниципалитета подозревается в незаконной передаче квартиры сельчанке
17:34
Происшествия
Пьяный водитель такси устроил смертельное ДТП с деревом в Челябинске
17:34
Шоу-бизнес
Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
17:34
Спорт
Определились соперники «Зенита» на втором тренировочном сборе в Португалии
17:30
Весь мир
Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
17:29
Экономика
Падение доллара: как рубль отреагировал на подорожание нефти и политику переговоров
Все новости

Солистка группы «2Маши» Зайцева отказалась от карьеры в «Стрелках»

Шоу-бизнес
Солистка группы «2Маши» Зайцева отказалась от карьеры в «Стрелках»
vk.com  /  Мария Зайцева

Москва, 31 января. Требование продюсеров бросить школу заставило певицу Марию Зайцеву отказаться от участия в группе «Стрелки». Сейчас артистка успешно выступает в дуэте «2Маши».

Творческий путь Зайцевой начался еще в подростковом возрасте. В 15 лет она ходила на прослушивание в группу «Стрелки». Юная певица понравилась продюсерам, но те поставили ей условие — бросить школу. Родители Зайцевой были в шоке, но не препятствовали ее карьере.

«На подсознательном уровне я понимала, что это не мое», — поделилась исполнительница в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Дуэт «2Маши» образовался в 2014 году, но популярность к нему пришла в 2016 году. Группа известна хитами «Босая», «Мама, я танцую», «Аноним».

Несмотря на признание слушателей, участницы музыкального проекта Зайцева и Мария Шейх сейчас переживают творческий кризис. Параллельно работе в группе они развивают сольную карьеру.

Ранее композитор и продюсер Виктор Началов в эксклюзивном интервью ФАН поделился воспоминаниями о покойной дочери в день ее рождения. В последний день января певица отметила бы 41 год.

Вернуться назад
Все новости / Шоу-бизнес / Солистка группы «2Маши» Зайцева отказалась от карьеры в «Стрелках»
певица зайцева стрелки
Комментировать