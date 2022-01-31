Солистка группы «2Маши» Зайцева отказалась от карьеры в «Стрелках»

Москва, 31 января. Требование продюсеров бросить школу заставило певицу Марию Зайцеву отказаться от участия в группе «Стрелки». Сейчас артистка успешно выступает в дуэте «2Маши».

Творческий путь Зайцевой начался еще в подростковом возрасте. В 15 лет она ходила на прослушивание в группу «Стрелки». Юная певица понравилась продюсерам, но те поставили ей условие — бросить школу. Родители Зайцевой были в шоке, но не препятствовали ее карьере.

«На подсознательном уровне я понимала, что это не мое», — поделилась исполнительница в YouTube-шоу «Надо обсудить».

Дуэт «2Маши» образовался в 2014 году, но популярность к нему пришла в 2016 году. Группа известна хитами «Босая», «Мама, я танцую», «Аноним».

Несмотря на признание слушателей, участницы музыкального проекта Зайцева и Мария Шейх сейчас переживают творческий кризис. Параллельно работе в группе они развивают сольную карьеру.

Ранее композитор и продюсер Виктор Началов в эксклюзивном интервью ФАН поделился воспоминаниями о покойной дочери в день ее рождения. В последний день января певица отметила бы 41 год.