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На обустройство «умных спортплощадок» в регионах правительство РФ выделило более 9 млрд рублей
Общество
На обустройство «умных спортплощадок» в регионах правительство РФ выделило более 9 млрд рублей
Пресс-центр Гайдаровского форума  / 

Москва, 31 января. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин распорядился выделить из госбюджета средства на строительство по всей России модульных спортзалов и «умных спортивных площадок».

Согласно документу, который подписал Мишустин, в течение ближайших трех лет регионам будет выделено свыше 9 миллиардов рублей. Уточняется, что 2,4 миллиарда рублей поступят в 2022 году, 3,3 миллиарда рублей — в 2023 году и еще 3,4 миллиарда рублей — в 2024 году. Данные средства будут направлены в 84 российских региона, сообщает «Волга Ньюс».

Главным требованием при реализации данной программы называется обеспечение россиянам возможности пользоваться современными спортплощадками в шаговой доступности. Комплексы будут включать в себя тренажерный зал, раздевалку, поле для футбола и площадку для воркаута.

Ранее ФАН сообщал о планах властей Санкт-Петербурга открыть в 2022 году в городе еще 11 новых многофункциональных спортплощадок. Отмечается, что в прошлом году были обустроены две спортплощадки со скейтпарками.

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бюджет средства спортплощадка
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