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Дочь Михаила Боярского заболела коронавирусом

  /   Обновлено: 31 января 2022 16:38
Общество
Дочь Михаила Боярского заболела коронавирусом
Невские Новости  /  Карина Зварич

Санкт-Петербург, 31 января. Дочь главного мушкетера страны Михаила Боярского Елизавета заразилась коронавирусом. Актриса сообщила, что болезнь переносит легко.

У 36-летней звезды российского кино оказался положительный тест на COVID-19. Боярская находится на самоизоляции и чувствует себя хорошо.

«Болею, но надеюсь, что иду на поправку. Чувствую себя хорошо. Тест пока положительный, но скоро буду закрывать больничный лист», — поделилась она с 78.ru.

В Малом драматическом театре (МДТ) из-за болезни Боярской перенесли спектакль «Братья Карамазовы». Зрители должны были увидеть постановку в начале февраля, новые даты пока не объявлены. Все билеты остаются действительными.

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