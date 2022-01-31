Экономист Атаманюк рассказал о способности Украины повторить успех Швеции

Киев, 31 января. Украина могла бы достичь того же уровня жизни, что и Швеция, однако для этого стране нужно предпринять ряд мер, идущих вразрез с действующими планами. Об этом рассказал украинский экономист Юрий Атаманюк.

По словам эксперта, большинство граждан Украины однозначно хотят, чтобы социально-экономическая ситуация в стране не просто улучшилась, а вышла на новый уровень, соизмеримый с уровнем жизни в самых благополучных государствах Европы и мира.

«Все мы хотим жить на Украине, которая бы выглядела по экономическим показателям и по стандартам жизни, как Швеция. Там на сегодняшний день все в безналичном формате, высокие пенсии, хорошие зарплаты, отличная медицина. То есть, все понимают, что Швеция — это богатая респектабельная страна с одним из высочайших уровней жизни в мире», — заявил аналитик в эфире канала «Первый независимый».

Теоретически добиться такой цели вполне возможно. Однако, как отмечает Атаманюк, для этого Украине нужно выработать принципиально иной подход к развитию экономики. В частности, стоит сделать максимально прозрачными все финансовые механизмы, а также добиться исчезновения олигархов.

«Для этого Швеция изначально сделала такую систему, при которой нет олигархов. У них прозрачная система ценообразования тарифов и продуктовой корзины. То есть, к чему я это все веду? Все должны платить налоги, все должно быть по безналу, все должно быть чисто», — объяснил экономист.

Новостное агентство «Харьков». /

В то же время, по словам аналитика, Украина сейчас идет прямо противоположным путем. Вместо того, чтобы бороться с олигархами, вводить прогрессивную систему налогообложения, создавать условия для эффективной работы крупных предприятий и малого бизнеса, Киев делает все для того, чтобы окончательно уничтожить экономику Незалежной и завести страну в тупик.

«Но каким мы идем путем? Мы идем через домохозяйства, через частных предпринимателей, которых у нас "кошмарят". Это путь в никуда, это путь в трудовую миграцию, это путь в теневую экономику, это путь в обнищание», — считает Атаманюк.

Одним из самых ярких примеров вводимых властями вредных нововведений эксперт называет налоговую реформу, которая не только не помогает Украине двигаться вперед, но и, напротив, отбрасывает ее на полтора века в прошлое.

«Теперь надо с каждого пая платить деньги — не зависимо от того, идет доход или нет. Это называется земельный оброк. Последний раз такое на территории Украины было до 1861 года. Отменили крепостное право — отменили оброк, перешли к правовым финансово-хозяйственным отношениям: провел сделку — уплати налог. Но мы вернулись на 150 лет назад, это ноу-хау от Гетманцева», — подчеркнул экономист Юрий Атаманюк.

Политический консультант Владимир Грановский ранее назвал главную ошибку Украины в отношениях с Западом. По словам эксперта, именно из-за этого стране приходится расплачиваться в том числе и территориальной целостностью.