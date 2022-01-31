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«Алроса» повышает цены в условиях ажиотажного спроса

Экономика
«Алроса» повышает цены в условиях ажиотажного спроса
severalmaz.ru  /  пресс-служба ОАО «Севералмаз»

Москва, 31 января. «Алроса» во время январской торговой сессии повысила цены в среднем на 10% на фоне дефицита и ажиотажного спроса, сообщает «Финмаркет» со ссылкой на данные агентства Rapaport.

Стоимость мелких недорогих алмазов выросла на 12-18%, отражая тем самым ситуацию с продажами в США. Более дорогие алмазы подорожали на 5-7%. В среднем повышение цен составило 8-10%.

Спрос со стороны клиентов был на 30% выше, чем объем предложения в сегменте дешевого сырья, и на 15-20% выше, чем в категории более дорогого. Сырье компании «Алроса» пользовалось ажиотажным спросом, поэтому было быстро раскуплено. Пришлось успокаивать клиентов наличием второй партии товара.

Представитель компании «Алроса» отметил, что ситуация при отсутствии запаса иллюстрирует структуру добычи на месторождениях и не исключает волатильность рынка. «Алроса» обещала продавать все доступные объемы алмазов, используя спотовые продажи и дополнительные раунды вне законтрактованных объемов.

Компания «Алроса» назвала самый крупный алмаз, добытый в Якутии, в четь российской вакцины от коронавируса «Спутник V».

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Все новости / Экономика / «Алроса» повышает цены в условиях ажиотажного спроса
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