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Астрологи назвали знаки зодиака, на которые в начале февраля «обрушится денежный дождь»

  /   Обновлено: 31 января 2022 16:45
Общество
Астрологи назвали знаки зодиака, на которые в начале февраля «обрушится денежный дождь»
pexels.com  /  RODNAE Productions

Москва, 31 января. Представители нескольких знаков зодиака в начале февраля ощутят благосклонность звезд — астрологи предсказали им «денежный дождь».

Овны в начале месяца сорвут неплохой денежный куш, этот период станет для представителей этого знака невероятно удачным. Возможен возврат давнего долга и выигрыш в лотерею. Профессиональные навыки помогут Овнам пополнить свой бюджет, однако астрологи рекомендуют им тщательно планировать расходы.

Близнецы в начале февраля получат заманчивое предложение, обстоятельства будут складываться весьма удачно. Рожденные в этом созвездии могут поменять работу или открыть свой бизнес, который они планировали еще в прошлом году. Звезды предвещают Близнецам финансовый успех во всех начинаниях.

Астрологи назвали знаки зодиака, на которые в начале февраля «обрушится денежный дождь»
Невские Новости / Кирилл Конторщиков

Весы в начале месяца крепко встанут на ноги, получив серьезную финансовую подпитку — повышение зарплаты или появление другого источника дохода. Неплохой доход можно получить от аренды жилья.

Стрельцы с приходом февраля смогут вернуть старые забытые долги, также возможна подработка в качестве дополнительного источника дохода. Благодаря улучшению финансового положения Стрельцы смогут накопить на дорогостоящую вещь.

Водолеи смогут хорошо заработать, на работе их ждут приятные финансовые бонусы. В феврале возможен карьерный рост и повышение заработной платы.

Многие люди хотят улучшить свое финансовое положение, но не знают, как это сделать. Участница шоу «Битва экстрасенсов» Татьяна Ларина раскрыла секрет, как стать магнитом для денег.

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астрология богатство знаки зодиака
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