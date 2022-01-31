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Никас Сафронов вспомнил, как Куравлев выбирал себе памятник на могилу

Общество
Никас Сафронов вспомнил, как Куравлев выбирал себе памятник на могилу
кадр из фильма «Иван Васильевич меняет профессию»

Москва, 31 января. Звезда фильма «Иван Васильевич меняет профессию» Леонид Куравлев выбирал себе памятник для кладбища еще при жизни. Об этом рассказал художник Никас Сафронов.

Актер задолго до смерти озадачился подбором монумента для своей могилы. Однажды артист обратился к Сафронову с просьбой изготовить для него памятник.

«Говорил: «Неудобно, буду лежать, а люди будут смеяться»», — вспомнил живописец.

По словам художника, он отнесся к просьбе Куравлева очень серьезно и начал готовить эскизы. Как пояснил портретист, в Италии, например, склепы создают с учетом всех нюансов, чтобы место последнего пристанища соответствовало статусу покойного, поэтому он не счел желание актера странным.

Никас Сафронов вспомнил, как Куравлев выбирал себе памятник на могилу
Агентство городских новостей Москва / Сергей Киселев

Изготовить памятник с удовольствием вызвался скульптор Александр Рукавишников, который даже не попросил денег за работу, рассказал художник РЕН ТВ. Куравлев хотел, чтобы монумент увековечивал и память жены актера Нины, а после его смерти памятник поставили бы на их общей могиле.

Артист изначально одобрил кандидатуру скульптора, оценив его работы, но впоследствии все внезапно изменилось, пишет «Вечерняя Москва». Звезду отечественного кино смутило, что академики и ученые покоятся под скромными памятниками. Из-за этого актер отказался заказывать монумент у Рукавишникова.

«Он извинился перед мной и просто пошел купил ходовой памятник для всех. Неудобно ему было», — уточнил Сафронов.

Напомним, Леонид Куравлев скончался 30 января от остановки сердца. Церемония прощания с артистом состоится 1 февраля.

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памятник сафронов куравлев
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