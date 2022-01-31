Общество Политика Экономика Происшествия Весь мир Расследования Шоу-бизнес Технологии Наука Здоровье Спорт Энциклопедия Спецпроекты ФАН-ТВ Пресс-центр Подкасты Сюжеты Опросы
Регионы
По какому региону показать новости?
Санкт-Петербург Москва Новосибирск Краснодар Самара Нижний Новгород Владивосток Крым Калининград Хабаровск Пермь Ростов-на-Дону Тула Казань Саратов Пенза Саранск Дагестан
Если Вашего региона нет в списке, пожалуйста, воспользуйтесь поиском
Пресс-центр ФАН-ТВ Сюжеты
Поиск
Лента
31 января 17:46
17:43
Политика
Посол РФ Любинский передал в МИД Австрии послание Лаврова по вопросу безопасности Европы
17:39
Происшествия
Женщина и школьница пострадали при столкновении иномарок на трассе в Севастополе
17:36
Общество
Глава Марий Эл выделил 10 млн рублей на закупку экспресс-тестов для выявления COVID-19
17:35
Происшествия
В Астрахани глава муниципалитета подозревается в незаконной передаче квартиры сельчанке
17:34
Происшествия
Пьяный водитель такси устроил смертельное ДТП с деревом в Челябинске
17:34
Шоу-бизнес
Сергей Кузнецов рассказал о настоящей причине разрыва с Волочковой
17:34
Спорт
Определились соперники «Зенита» на втором тренировочном сборе в Португалии
17:30
Весь мир
Республиканцы требуют от Байдена запретить тайную переброску мигрантов вглубь США
17:29
Экономика
Падение доллара: как рубль отреагировал на подорожание нефти и политику переговоров
17:29
Весь мир
Лидера переворота в Буркина-Фасо назначили президентом республики
Все новости

АвтоВАЗ намерен выпускать модернизированную Lada Vesta до 2028 года

Экономика
АвтоВАЗ намерен выпускать модернизированную Lada Vesta до 2028 года
lada.ru  /  Официальный сайт LADA

Москва, 31 января. Рестайлинговая Lada Vesta, чей дебют состоится в ближайшее время, будет выпускаться до 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на производственный план АвтоВАЗа.

Концерн подтвердил выход обновленной Lada Vesta на пресс-конференции 12 января. Деталей о новинке производитель раскрывать не стал. Но исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне отметил, что эта модель получит «существенные изменения» и спортивную модификацию.

На сегодняшний день стоимость Lada Vesta стартует от 862 900 рублей. По итогам минувшего года модель стала наиболее популярным легковым автомобилем в РФ.

Текущая рабочая неделя началась в АвтоВАЗе с простоя конвейера Lada Granta. В понедельник, 31 января, сборка машины будет приостановлена в обе смены.

Вернуться назад
Все новости / Экономика / АвтоВАЗ намерен выпускать модернизированную Lada Vesta до 2028 года
автоваз автомобили lada vesta
Комментировать