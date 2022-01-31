АвтоВАЗ намерен выпускать модернизированную Lada Vesta до 2028 года

Москва, 31 января. Рестайлинговая Lada Vesta, чей дебют состоится в ближайшее время, будет выпускаться до 2028 года. Об этом сообщает Telegram-канал «Русский автомобиль» со ссылкой на производственный план АвтоВАЗа.

Концерн подтвердил выход обновленной Lada Vesta на пресс-конференции 12 января. Деталей о новинке производитель раскрывать не стал. Но исполнительный вице-президент компании по продажам и маркетингу Оливье Морне отметил, что эта модель получит «существенные изменения» и спортивную модификацию.

На сегодняшний день стоимость Lada Vesta стартует от 862 900 рублей. По итогам минувшего года модель стала наиболее популярным легковым автомобилем в РФ.

Текущая рабочая неделя началась в АвтоВАЗе с простоя конвейера Lada Granta. В понедельник, 31 января, сборка машины будет приостановлена в обе смены.