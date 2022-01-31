Субсидируемые Правительством Туниса продукты появились на рынках Ливии

Тунис, 31 января. Министр торговли Туниса Фадила ар-Рахби прокомментировала исчезновение в стране субсидируемых правительством продуктов и их появление на прилавках соседней Ливии.

Проблема, в частности, затрагивает такие товары, как манная крупа и растительное масло, стоимость которых на порядок ниже рыночной. По словам главы ведомства, она вызвана вспышкой преступных торговых операций.

В эфире радиостанции Jawhara FM министр отметила, что стоимость субсидированной продукции заморожена государством с 2008 года, а разница в ценах между Тунисом и соседними странами порождает контрабанду и незаконную деятельность.

«Определенное количество этих материалов экспортируется законным путем», — добавила Ар-Рахби.

По ее словам, в Тунисе реализуется интенсивная программа по борьбе с контрабандой в сотрудничестве с таможней и службами безопасности. Так, в рамках проводимых операций конфисковано большое количество кондитерского теста.

«Все эти незаконные действия жестко пресекаются», — отметила министр торговли.

Она прокомментировала также вопрос с растительным маслом, сообщив, что глобальная инфляция, снижение курса тунисского динара и резкое увеличение стоимости доставки способствуют контрабанде данного продукта. Ар-Рахби добавила, что 22 января прибыла крупная партия объемом порядка 7 тыс. тонн, однако весь товар остался в порту по причине забастовки агентов судоходной компании и сотрудников терминала в Сфаксе.

«Ожидается, что на этой неделе наконец состоится отгрузка масла. Кроме того, в марте прибудет новая поставка объемом 12 тыс. тонн, так что снабжение рынка возобновится в привычном темпе», — объяснила Ар-Рахби.

Министр подчеркнула, что в настоящее время проводятся интенсивные кампании по борьбе с монополистическими операциями, спекуляцией и манипулированием ценами. По ее словам, с октября прошлого года принято 155 решений о закрытии магазинов-нарушителей и 150 распоряжений об отзыве лицензий и прекращении поставок.

В последние месяцы массовые протесты граждан вызвали остановку работы некоторых государственных предприятий Туниса. Так, в ноябре правительство ввело воинские подразделения в город Агареб для обеспечения безопасности местных служб. В декабре же забастовка сотрудников железных дорог привела к остановке движения поездов. Причиной протестов стали задержки зарплат и экономические трудности.