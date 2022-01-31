Центральный военный округ в 2022 году получит десять тысяч новейших автоматов АК-12

Пресс-служба Центрального военного округа 31 января сообщила, что около десяти тысяч современных автоматов АК-12 будут поставлены на арсеналы ЦВО до конца 2022 года для дальнейшего распределения в войска, дислоцированные в регионах Урала, Сибири и Поволжья. Отмечается, что современные образцы стрелкового оружия придут на замену автоматов более ранних модификаций.

Перевооружение частей и подразделений ЦВО на АК-12 стартовало в 2019 году. В 2021 году в ЦВО уже было завершено перевооружение на АК-12 миротворческого соединения из Поволжья. Почти 1 тыс. единиц АК-12 было поставлено в бригаду специального назначения, дислоцированную в Новосибирской области, и в соединение спецназа в Самарской области.

От себя отмечу, 5,45 мм автомат Калашникова АК-12 является перспективным образцом индивидуального стрелкового оружия, предназначенным для оснащения бойцов ВС и иных силовых ведомств РФ. «Двенадцатый» был создан в рамках опытно-конструкторской работы по теме «Ратник» в качестве основного стрелкового оружия пехоты и предназначен для замены на вооружении предыдущих поколений 5,45 мм автоматов Калашникова семейства АК-74.

АК-12 сохраняет традиционную для автоматов Калашникова газоотводную автоматику с запиранием поворотом затвора и может использовать магазины от предыдущих поколений 5,45 мм автоматов АК. За счет новой конструкции ствола конструкция креплений газовой трубки и цевья создателям АК-12 удалось достигнуть значительного улучшения кучности стрельбы из автомата по сравнению с предшественниками того же калибра.

АК-12 оснащен планкой Пикатинни на крышке ствольной коробки и ствольной накладки, что обеспечивает удобную и повторимую установку дневных и ночных прицелов различных типов. На цевье снизу также имеется дополнительная планка Пикатинни для установки дополнительных аксессуаров (штурмовая рукоятка, ЛЦУ, тактический фонарик, сошки). Автомат оснащен складным, регулируемым по длине прикладом, вся фурнитура выполнена из ударопрочного полимера. Штатные прицельные приспособления включают в себя регулируемую мушку на газовом блоке и диоптрический целик, регулируемый по дальности и боковым поправкам, устанавливаемый на планку Пикатинни. На стволе штатно установлен дульный тормоз-компенсатор, кроме того, возможна установка штык-ножа или быстросъемного глушителя звука выстрела. Под стволом АК-12 возможна установка 40 мм гранатомета ГП-34.

Минобороны РФ приняло на вооружение автомат АК-12 29 января 2018 года. При этом доработка конструкции «двенадцатого» продолжалась даже после принятия автомата на вооружение. В частности, в 2020 году АК-12 получил новый модульный телескопический г-образный приклад с улучшенной эргономикой, новую пистолетную рукоять и новый диоптрический целик уменьшенной длины. Любопытно, что за год до этого концерн «Калашников» на V Международном военно-техническом форуме «Армия-2019» впервые продемонстрировал гражданскую версию автомата АК-12.