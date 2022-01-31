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Урегулирование статуса дезертиров стартовало в провинциях Дамаск и Алеппо

Весь мир
Урегулирование статуса дезертиров стартовало в провинциях Дамаск и Алеппо
Федеральное агентство новостей  / 

Дамаск, 31 января. В округе столицы Сирии начался процесс урегулирования статуса местных жителей, которые лишились удостоверяющих личность документов за годы войны. Также легализовать свое положения смогут лица, уклонившиеся от призыва в вооруженные силы страны. Как сообщается, в планировании и реализации данной инициативы принимают участие российские специалисты из Центра по примирению враждующих сторон (ЦПВС РФ).

Регистрация прибывающих граждан проходит в поселке Закия, где для этого развернули специальный приемный пункт. По заявлению муниципальных властей, за истекшие сутки сюда прибыли более 350 человек. Тем не менее, оформление желающих урегулировать свой статус проходит достаточно быстро, так как все необходимые процедуры не занимают много времени.

Аналогичные мероприятия в настоящее время проводятся на востоке провинции Алеппо, в поселке Маскана, где также отмечается наплыв желающих легализоваться. Ранее этот процесс затронул и другие регионы.

Например, в этом месяце документы были выданы жителям районов Ракки и Дейр эз-Зора, находящихся на подконтрольных правительству территориях. Примечательно, что для участия в процессе урегулирования сюда прибыли и граждане, находящихся в захваченных вооруженными формированиями курдских «Сирийских демократических сил» (СДС) районах. По сообщению местных властей, оттуда для восстановления паспортов приехали около 800 человек.

Также аналогичные процессы проходили на юге страны в Деръа, где в прошлом году отмечалась эскалация напряженности из-за захвата незаконными вооруженными формированиями нескольких районов административного центра провинции и некоторых населенных пунктов.

После начала правительственными войсками крупной контртеррористической операции российскому Центру по примирению враждующих сторон удалось добиться сдачи значительной части боевиков, что позволило восстановить контроль над регионом в достаточно короткие сроки. Члены бандформирования добровольно сдавали оружие в специализированных пунктах, развернутых в большинстве городов провинции, и проходили процесс урегулирования. Таким образом они избежали судебного преследования и сохранили право на свободное перемещение по стране.

Помимо этого, на прошлой неделе президент Сирии Башар Асад издал указ о помиловании для дезертиров, которые покинули места прохождения военной службы до 25 января этого года. Действие постановления распространяется на всех военнослужащих, которые явятся в правоохранительные органы в течение трех или четырех месяцев, в зависимости от того, находятся ли они на территории республики или за рубежом. Такие инициативы властей благоприятно сказываются и на процессе примирения с остатками бандформирований, поскольку многие из дезертиров вступили в их ряды из-за боязни судебных преследований за оставление боевых постов.

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