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Фантастический ледяной парк открылся в японском поселке Йокодзе

Общество

Необычная зимняя инсталляция появилась в поселке Йокодзе японской префектуры Сайтама. Организаторы поливают деревья на горном склоне водой, после чего она замерзает, обретая причудливые формы.

Позже массивные скульптуры украшают тщательно продуманной подсветкой, создавая по-настоящему фантастический пейзаж.

 «Под нами течет ручей. С помощью шлангов мы разбрызгиваем воду так, что получаются такие причудливые сосульки. Потом мы устанавливаем подсветку, и все это превращается в волшебную инсталляцию. Нашим посетителям нравится гулять среди этой ледяной красоты», — поделился сотрудник туристической ассоциации Йокодзе Хадзиме Като.

Жители и туристы могут прогуляться среди заледеневших холмов и светящихся сосулек, купить в местной лавке сладкий рисовый отвар и выпить безалкогольного пива. Из-за пандемии коронавируса в зимний парк одновременно могут попасть не более 500 человек.

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япония выставка лед инсталляция зима развлечения
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