Глава СК России удивился решению суда по делу директора самарского ДК, около которого погиб мальчик

Самара, 31 января. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин потребовал от СК по Самарской области проверить законность оправдательного приговора суда.

У Бастрыкина возникли вопросы по поводу вынесенного судом оправдательного приговора в отношении директора самарского Дворца культуры, который обвинялся в преступной халатности. Директора признали невиновным, несмотря на то, что следователи установили факт его пренебрежительного отношения к плачевному состоянию фасада здания. Именно из-за ветхости конструкций 1 сентября 2019 года 10-летнего мальчика придавило насмерть гранитной облицовочной плитой, сообщает СОВА.

Бастрыкин поручил и. о. руководителя СУ СК России по Самарской области Александру Воеводину предоставить ему самый подробный доклад о собранных материалах по этому делу.

Ранее ФАН сообщал о критическом отношении председателя Следственного комитета России Александра Бастрыкина к предложениям провести очередную реформу следствия и надзора за ним. По мнению Бастрыкина, существующий формат работы СК РФ является сбалансированным и не требует изменений.