NHK: японский F-15 пропал с радаров во время полета в районе префектуры Исикава

Токио, 31 января. Истребитель F-15 Сил самообороны Японии исчез с радаров после вылета с базы Комацу. Об этом говорится в сообщении телеканала NHK.

Согласно имеющейся информации, исчезновение самолета произошло во время полета в районе префектуры Исикава на побережье Японского моря. Связь с экипажем авиамашины отсутствует.

Японское командование предположило, что истребитель мог упасть в воду. В связи с этим береговая охрана в порту Канадзава готовится отправить катера к месту предполагаемого крушения F-15.

Ранее отмечалось, что Правительство Японии пересматривает политику национальной безопасности и реформирует вооруженные силы из-за напряженных отношений с Китаем. Кроме того, Токио следит за внешнеполитическими событиями: японский премьер Фумио Кисида заявил, что власти страны наблюдают за ситуацией вокруг Украины, передает телеканал «360».