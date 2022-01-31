Форвард ЦСКА Чалов может продолжить карьеру в чемпионате Швейцарии

Базель, 31 января. Нападающий столичного ЦСКА Федор Чалов попал в сферу интересов швейцарского «Базеля».

«Базель» намерен арендовать у ЦСКА до конца сезона 23-летнего форварда Федора Чалова. Соответствующую информацию в своем Telegram-канале представил известный журналист и инсайдер Нобель Арустамян.

«Федор Чалов покидает ЦСКА. Нападающий отправится в аренду в «Базель» до конца сезона. Права выкупа у швейцарского клуба нет», — написал он.

В нынешнем сезоне Чалов принял участие в 18 матчах «армейцев». Нападающий забил три мяча и отдал пять голевых передач. Контракт форварда с ЦСКА рассчитан до лета 2024 года.

Ранее стало известно, что Чалов может стать игроком итальянской «Венеции». Клуб из одноименного города начал проявлять предметный интерес к нападающему, на счету которого три матча в составе сборной России.