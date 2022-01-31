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Сериал «Мы все мертвы» про зомби стал самым популярным на Netflix

  /   Обновлено: 31 января 2022 16:12
Общество
Сериал «Мы все мертвы» про зомби стал самым популярным на Netflix
Кадр из сериала «мы все мертвы»

Сеул, 31 января. Новый южнокорейский сериал «Мы все мертвы» вызвал настоящий ажиотаж среди пользователей американской стриминговой платформы Netflix.

Первый сезон сериала о зомби, состоящий из 12 эпизодов, вышел на сервисе 28 января. Всего за сутки он стал лидером Netflix по просмотрам в разных странах мира. По сюжету лабораторная мышь, укусив школьницу, спровоцировала распространение страшного вируса, превращающего детей в зомби.

Главным героям предстоит сразиться с ходячими мертвецами, которые еще недавно были их одноклассниками, и выбраться из этого ада. В сериале снялись корейские звезды — Пак Чи-ху, Ю Ин-су, Ким Бен-чхоль. «Мы все мертвы» — уже второй корейский сериал после «Игры в кальмара», который пользуется такой бешеной популярностью.

Ранее кинокритик Антон Хитров объяснил секрет популярности комедийного сериала «Сваты». По его мнению, атмосфера в ситкоме продолжает лучшие традиции советского кинематографа.

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netflix сериал мы все мертвы
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