Падение доллара: как рубль отреагировал на подорожание нефти и политику переговоров

Рубль скорректировался на фоне повышения стоимости черного золота и изменения курса по вопросу Украины в сторону переговоров. Об этом рассказали аналитики ФБА «Экономика сегодня». Подробнее — в материале ФАН.

Нефть

В пятницу, 28 января, торги на нефтяном рынке завершились очередным семилетним рекордом, достигнув отметки 91,70 доллара за баррель марки Brent. Однако уже в понедельник, 31 января, стоимость черного золота скорректировалась, снизившись примерно до 89 долларов за баррель. Как отмечают аналитики, нефтяной рынок по-прежнему чувствует себя уверенно благодаря высокому спросу и ограниченному предложению.

«Дефицит связан с невозможностью ОПЕК нарастить объемы добычи нефти в рамках тех квот, которые они себе устанавливают. В фокусе внимания теперь заседание ОПЕК, которое состоится на этой неделе. Участники рынка ожидают, что ОПЕК все же продолжит свою политику постепенного наращивания добычи. Это логично, потому что у стран-участниц не так уж много резервных мощностей», — пояснили специалисты.

Также свою роль играет растущий на фоне снятия антикоронавирусных ограничений спрос на ресурс в Европе и США. Например, в США еще в ноябре 2021 года спрос на бензин был ниже всего на 4% по отношению к допандемийному периоду 2019 года. А это явный признак того, что экономика восстанавливается, что позитивно для нефти. Также цены на нефть удерживают и опасения участников рынка относительно ситуации на Украине и возможного введения антироссийских санкций.

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В то же время буровая активность в США продолжает расти: за прошедшую неделю количество активных буровых установок увеличилось на четыре единицы, рассказали аналитики. А это — предвестник увеличения добычи нефти в США. Пока же актуальным диапазоном стоимости нефти остается 85–90 долларов за баррель марки Brent.

Золото

Золото продолжает оставаться на уровне 1790 долл. за тройскую унцию. Как рассказали аналитики, индекс расходов на личное потребление в США в декабре составил 5,8% в годовом выражении, что превысило ноябрьские значения — 5,7%. Это говорит о том, что инфляция в США остается по-прежнему достаточно высокой. Поэтому участники рынка ожидают жесткой политики со стороны Федеральной резервной системы, прогнозируя 6-7 повышений ставок в этом году.

«Участники рынка ожидают, что уже во время мартовского заседания ФРС процентные ставки поднимут уже не на 0,25%, а сразу на 0,50%. Пока что мы видим коррекцию доллара: по индексу DXY он опустился к отметке 97 пунктов. Также снизилась доходность десятилетних американских гособлигаций: с максимального значения — 1,9% — они упали до 1,79%», — рассказали специалисты.

Они также отметили, что спрос на золото немного вырос в Китае, это тоже поддерживает котировки. На данный момент золото продолжает оставаться в своем ценовом диапазоне 1760–1830 долларов за тройскую унцию.

Федеральное агентство новостей /

Рубль

В пятницу, 28 января, торги закрылись с курсом 78,30 рубля за доллар. За прошедшие выходные национальная валюта России несколько укрепилась: сейчас стоимость доллара составляет около 77,50 рубля. Это произошло на фоне повышения стоимости нефти и коррекции доллара на мировом рынке. Плюс наступило небольшое спокойствие в геополитике.

«Ситуация немного сейчас стабилизировалась. Пока не наблюдается явной эскалации вокруг Украины. Риторика сместилась в сторону переговоров. Хоть заявления Великобритании о возможном санкционном давлении в адрес России и повышают нервозность, это не слишком влияет на рынок, но пугает западных инвесторов, которые пытаются вывести свои средства с российского рынка», — отмечают аналитики.

Из-за многочисленных непредсказуемых факторов рынок валют сохраняет свою высокую волатильность, актуальным диапазоном является 75,5–79,5 рубля за доллар.