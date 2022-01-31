Новый китайский кроссовер CS55 Plus от Changan сертифицировали в России

Москва, 31 января. Обновленный паркетник из Китая Changan CS55 Plus получил российскую сертификацию. Об этом пишет портал «Колеса.ру».

Концерн Changan сертифицировал на территории РФ среднеразмерный кросс CS55 Plus второй генерации. Подтверждающий это документ имеется в базе Росстандарта.

Снаружи автомобиль напоминает флагмана Uni-K. Модель получила схожий обтекаемый силуэт, а также аналогичные решетку радиатора и фары. В спойлер машины установили двухсекционный стоп-сигнал.

Global Look Press / Автоинструкция

Внутри обновленный CS55 Plus может похвастаться новой «приборкой», картой дверей, а также двухэтажным центральным тоннелем, приплюснутым рулем, измененным джойстиком коробки передач и виртуальной системой взаимодействия с авто. На территории страны модернизированный представитель Changan получит бензиновый агрегат мощностью 181 л.с. с объемом 1,5 литра. Данный двигатель работает на бензине марки Аи-92 и функционирует в паре с семиступенчатым «роботом».

Рестайлинговые CS55 и CS35 должны появиться на отечественном рынке во II квартале текущего года. Ключевая разработка корпорации из Китая Uni-K прибудет в Россию в I квартале 2022 года. Ранее ожидалось, что флагман поступит в продажу еще в прошлом году.